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Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.
12 Ocak 2019 Cumartesi 16:34
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:34
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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