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Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:34
Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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