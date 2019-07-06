0553 313 94 23

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2138 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sona doğru
    1. Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sona..
    2. (Özel) Maden Deresinde sıcak su ve..
    3. Nuri Demirağ'ın anısına 100 maket uçak..
    4. Kütahya’da vişne üreticisi çıkış yolu..
    5. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ - Siyasilerin..
    6. Otomobil satışında "yerli"nin payı..
    7. Kazandığını Ar-Ge’ye yatırıp lider oldu
    8. Şifa Gerze tezgahlarında
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    10. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği..
    11. Biga Merkez Polis Karakolu yıkıldı
    12. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    13. Sahte içki zanlıları adliyeye sevk..
    14. Kadın çiftçilere sertifikaları verildi
    15. Uzmanlardan engelli bireylerin..
    16. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve..
    17. 16 milyon turist bekleyen Antalya’nın..
    18. Besicilerin saman telaşı başladı
    19. 727 göl ve gölete, 5,1 milyon sazan..
    20. Zeliha Su, KAGED ofisinin açılışını..
    21. Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta..
    22. Bilişim 500’de şampiyon değişmedi
    23. Yılancı: “Kamu çalışanları içerisinde..
    24. Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Tıp..
    25. Hakimin avukat tavsiyesi etik bulunmadı
    26. Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin..
    27. Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
    28. Rize’nin yaylaları gelin ve damatların..
    29. Afyonkarahisar Belediyesi’nden sorumlu..
    30. Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!