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Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'de güvenliği güçlendiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye  Ordusu birlikleri, Afrin'de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve  mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:10
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'de güvenliği güçlendiriyor

TSK ve ÖSO, YPG/PKK'lı teröristlerin daha önce gizlendiği Bülbül  beldesi yakınlarındaki Hasan Deyra Dağı'ndaki tünel ve sığınaklara yönelik  operasyon başlattı.

Operasyona katılan ÖSO komutanlarından Ebu Cuma, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "ÖSO olarak Türk ordusundaki kardeşlerimizle Hasan Deyra Dağı'nda  arama tarama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Birazdan dağın eteklerinde çalışmalara  başlayacağız." dedi.

Ebu Cuma, Afrinlilerin güvenli şekilde evlerine dönmeleri ve  yaşamaları için bölgede teröristlerce gizlenmiş mayın ve patlayıcıları bulma ve  imha çalışmaları yapacaklarını da aktardı.

Bir diğer komutan Ebu Rahaf da operasyona önem verdiklerini belirterek  hedefin dağda teröristlerden kalan tehlikeleri bertaraf etmek olduğunu bildirdi.

Ebu Rahaf, "Afrin'de evlerine dönen sivilleri kendi ailemiz gibi  görüyoruz. Onlarla yaşıyoruz. Hiçbir farkımız yok." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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