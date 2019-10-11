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Azez’de Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın TSK'ya ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 09:34
Azez’de Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:34
  1. Kilis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst14 dk önce
    Sevgili TSK.hiç affı yok Tel-Rıfat ve Mümbiç çıban başı olarak bırakılmamalı,hatta öncelikle halledilmeli,neye mal olursa olsun.!!!!!Allah yolunuzu açık etsin.
  • .. .. 19 dk önce
    Allahım görünmez ordularınla koru mehmedlerizi...
  • KamilKamil24 dk önce
    Yaralı domuzların stratejisi saldırmaktır.

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