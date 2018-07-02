Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik sevk ediyor

Önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvetleri Komutanılarının Kilis sınır birliklerini denetlemesinin ardından, Tel Rıfat ile Münbiç sınırına tank, kirpi diye tabir edilen mayına dayanıklı zırhlı araçlar gönderilmeye başlandı.

Kilis’te konuşlu karakollardan askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Tel Rıfat ile Münbiç kırsalına yapılıyor.

Kaynak: İHA