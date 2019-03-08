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Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde devriye faaliyetine başladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:15
Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi Zirvesi'nde varılan mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde devriye faaliyetine başladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:15
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