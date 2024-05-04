Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.