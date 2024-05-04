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Gündem Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-04 19:02:00 - 2024-05-04 19:05:14
Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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