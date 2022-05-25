Türk şiirinin üstadı, dâvâ adamı Necip Fazıl Kısakürek’in bugün ölüm yıldönümü, yarın doğum günü

Sebahattin Ayan

Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında rahmet ve minnetle yâd ediliyor. Türk irfanının tefekkür devlerinden olan ve Müslümanların meydan yerine çıkarak, “ben de varım” demesinde en büyük pay sahibi olan Kısakürek, halen dahi fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatıyor.

Bir milletin varoluş harcını yoğuran adam

Türk şiirinin üstadı, fikir ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek, ebedi aleme göçüşünün 39. yılında özlem ve dualarla anılıyor. “Öz yurdunda garip öz vatanında parya” konumuna düşürülmek istenen Müslüman Anadolu milletinin varoluş harcını yeniden yoğuran ve unutturulmak istenen İslam davasının sancaktarlığını yapan Üstad Necip Fazıl’ın bugün ölüm yıldönümü; yarın da doğumunun sene-i devriyesi. 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul’da doğan üstad, 25 Mayıs 1983 tarihinde ise yine İstanbul’da ahirete irtihal etmişti. Necip Fazıl, 21 yaşında yayınladığı “Örümcek Ağı” adlı şiir kitabının ardından, 24 yaşındayken yayınladığı “Kaldırımlar” adlı şiir kitabıyla tanındı. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve meşhur Bâb-ı Âli’nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşamış ve bu değişimi kendisi “...içimi öylesine bir sosyal mücadele ve cemiyeti yorma hamlesi kapladı ki, artık çalışamaz oldum” şeklinde tanımlar.

Bu tarihten sonra Türkiye’nin birçok şehrinde konferanslar düzenlemiş, düzenlemiş olduğu konferanslardaki sözlerinden dolayı hakkında dâvâlar açılmış ve bu dâvâlar neticesinde öncülük ettiği Büyük Doğu Hareketi’ne dair yayın yapan Büyük Doğu Dergisi yayın hayatı boyunca 16 kez kapatılmış, Necip Fazıl’ın eserleri toplanmış ve basımı yasaklanmıştır. Üstad Necip Fazıl’ın yüzden fazla eseri bulunmaktadır.