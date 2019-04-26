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Türk Şiirinin Beyaz Kartalı: Bahaettin Karakoç Paneli

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta "Türk Şiirinin Beyaz Kartalı: Bahaettin Karakoç Paneli" düzenlendi

26 Nisan 2019 Cuma 16:26
Türk Şiirinin Beyaz Kartalı: Bahaettin Karakoç Paneli

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Kahramanmaraş'ta "Türk Şiirinin Beyaz Kartalı: Bahaettin Karakoç Paneli" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, temel hedeflerinin güzel ahlaklı, terbiyeli çocuklar yetiştirmek olduğunu belirterek bu anlamda birçok faaliyet yaptıklarını, bunlardan birisinin de Bahaettin Karakoç Paneli olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'ın "şiirin başkenti" olduğunu ifade eden Yılmaz, herkesin onur duyduğu "Yedi Güzel Adam"ın da bu şehrin şairleri olduğunu söyledi.

"Dünkü şairlerimizle onur duyduğumuz gibi yarına da şairler yetiştirmek bizim vazifemizdir." diyen Yılmaz, Kahramanmaraş'ta yetişen en önemli şairlerden birin de Bahaettin Karakoç olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, Karakoç'un nezaketi, beyefendiliği ve duruşuyla örnek olduğunu ve ölümünden önce çok güzel şiirler bıraktığını dile getirerek "Karakoç ağabey, Kahramanmaraş'ta birçok şairin yetişmesine katkı sağlayacak uzun yıllar Dolunay Dergisi'ni çıkardı. Akabinde Dolunay Şiir Akşamlarını düzenleyerek şiir sevdalısı şairlerin buluşmasına zemin hazırladı. Biz de inşallah 'şiirden şuur doğar' prensibi çerçevesinde bundan sonraki zamanlarda da bu çalışmaları devam ettireceğiz." diye konuştu.

Moderatörlüğünü araştırmacı, yazar Ramazan Avcı'nın yaptığı panel, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Kanter, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan, yazar İnci Okumuş'un, Bahaettin Karakoç hakkındaki sunumlarıyla devam etti.

Panelde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Liselerarası Bahaettin Karakoç Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye öğrencilere ödül verildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:26
  1. Bahaettin Karakoç Paneli
  2. Kahramanmaraş
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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