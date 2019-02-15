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Türk seramiği 130 ülkeden 91 bin ziyaretçiyle buluştu

Seramik sektörünün yanı sıra toplam büyüklüğü 3 milyar doları aşan banyo ve mutfak ürünlerinin de ziyaretçilerle buluştuğu fuara, 130 ülkeden 18 bin 358'i yabancı olmak üzere 91 bin 502 ziyaretçi katıldı

15 Şubat 2019 Cuma 12:34
Türk seramiği 130 ülkeden 91 bin ziyaretçiyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), 18 bin 358'i yabancı olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

CNR Holding'in açıklamasına göre, alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olma özelliği taşıyan UNICERA, İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliğinde 100 bin metrekarelik alanda organize edildi.

CNR Ecpo Yeşilköy'de düzenlenen fuara, 130 ülkeden 18 bin 358'i yabancı ve 73 bin 144'ü yerli olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçi katıldı. Fuara, Türk firmaların yanı sıra, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran'dan sektör öncüsü şirket ve firmalar katılım gösterdi.

Seramik sektörünün yanında toplam büyüklüğü 3 milyar doları aşan banyo ve mutfak ürünlerinin de dünya ile buluştuğu UNICERA'da zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubu bir arada sergilendi.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, etkinliğe yönelik yabancı ilgisinden çok memnun olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene UNICERA için rekor yılı oldu. Fuarımızın hem ziyaretçi sayısında hem de metrekaresinde ciddi bir artış yaşandı. Her fuarda olduğu gibi UNICERA'da da amacımız ülkemizin ihracatına yapabileceğimiz en büyük desteği sağlamak oldu. Bu doğrultuda yabancı ziyaretçi sayımızı artırmak için var gücümüzle çalıştık ve bu fuarda özellikle yabancı ziyaretçi sayımızda hedeflerimizi aştık. Yabancı ziyaretçisi çok bol olan bir fuar geçirdik. Fuara katılan sektör öncüsü bin 200 markanın sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlara ilgi büyük oldu. Firmaların büyük özenle fuara özel olarak hazırladıkları stantları özellikle yabancı alıcılar hayranlıkla karşıladı."


- "UNICERA sayesinde çok sayıda yeni iş birliği kuruldu"


TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, UNICERA'daki en büyük amaçlarının iç pazardaki daralmaları ihracat yoluyla telafi edebilmek olduğunu vurguladı.

Fuar esnasında katılımcı firmalarla yaptıkları görüşmelerde, yabancı ziyaretçi sayısındaki artıştan duydukları memnuniyeti bizzat dinleme şansları olduğunu aktaran Eşer, alana giren her 4 ziyaretçiden birisinin yabancı olduğunu bildirdi.

Eşer, "Yabancı ziyaretçi sayısının artması, ihracatı artırarak döviz girdisine olumlu etki etmesinin yanı sıra Türk üreticilerin gücünün daha fazla duyurulmasına da hizmet etmiş oluyor. Nihai duruma baktığımızda UNICERA sayesinde çok sayıda yeni iş birliği kurulduğunu ve bu ticaretin ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

TSF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, seramik sektöründeki gelişmeye paralel olarak sektörün fuara olan ilgisinin arttığını kaydederek, "2020'de yabancı ziyaretçi sayımızda büyük artış olmasını bekliyoruz. Hedefimiz, UNICERA'nın yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlaması ve dünyanın en büyük seramik ve banyo ürünleri fuarı olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019'un trendlerinin de belirlendiği fuar kapsamında yapılan seminerlerde İtalya, İspanya, Fas ve Almanya'dan gelen dünyaca ünlü tasarımcılar, deneyimlerini ve yeni trendleri, sektörün öncü firmaları, mimar ve mimar adayları ile paylaştı.

Özellikle katılımcıların tasarımcılarla yaptığı ikili görüşmeler, Türk seramik sektörün geleceği için önemli ipuçları verdi. Sektöre, tasarım alanında damgasını vuran Giuseppe Scutella, Carlo Ciciliot, Paolo D'arrigo, Valentin Garcia, Johan Dück gibi önemli tasarımcılar tarafından verilen seminerlere Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 68 üniversitenin mimar adayı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:34
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