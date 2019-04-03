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Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'na 17 Türk savunma sanayi firması katılıyor

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:25
Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

SAO PAULO (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 17 Türk savunma sanayisi firmasının katıldığı "12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı" Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı.

Savunma sanayisi üreticisi 400'den fazla uluslararası firmanın katılımıyla kapılarını açan fuara 17 Türk savunma sanayisi firması da katılıyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri ve lojistik destek ürünleri tanıtıldı.

Hava Elektronik Sanayi (Havelsan) Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, gelecek yıllarda Latin Amerika pazarında daha etkin olmayı düşündüklerini söyledi.

Nacar, paraşüt simülatörünün ciddi ilgi gördüğünü kaydederek, "Ürünümüzün bu şekilde ilgi görmesi bizi memnun etmiş durumda. İnşallah bu pazarda önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.


- T129 Atak helikopterine büyük ilgi


Fuarda ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri tanıtıldı. Katılımcılar, Atak helikopterine yoğun ilgi gösterdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ise fuarın çok verimli geçtiğini ve birinci günde Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Antonio Hamilton Martins Mourao, Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Leal Pujol ve hava kuvvetlerinden çok üst düzey yetkililerin stantlarını ziyaret ederek, tüm ürünler hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Özmen, Atak helikopterinin ilgiyi üstünde toplandığını belirterek, "Özellikle roadshowdaki başarısından ve Rio üstlerindeki o muhteşem uçuşundan dolayı T129 Atak helikopterimiz, komutanlar, kara havacılık personeli ve herkesin ilgisini çekmiş durumda. Brezilya çok büyük bir coğrafya. Ülkenin keşif gözetleme maksadıyla insansız hava aracına ihtiyacı da bugün gündeme geldi. Çok üst düzey yetkililer ile çok verimli görüşmeler yaptık. Brezilya'nın Türkiye ile savunma sanayi başta olmak üzere işbirliği potansiyelini gördük." ifadelerini kullandı.

Fuarın olumlu yansıdığını aktaran Özmen, yeni sözleşmeler ile Türkiye'yi dönmeyi umut ettiklerini kaydetti.

İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika'nın en büyük savunma fuarı olan LAAD, 5 Nisan'a kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:25
  1. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  2. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı
  3. T129 ATAK Helikopteri Brezilya'da

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