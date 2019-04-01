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Türk Savunma Sanayii LAAD 2019 fuarına katılıyor

Türkiye, 2-5 Nisan’da Brezilya’da düzenlenecek 12.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:16
Türk Savunma Sanayii LAAD 2019 fuarına katılıyor

Türkiye, 2-5 Nisan’da Brezilya’da düzenlenecek 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’na SSB liderliğinde 17 firma ile katılım sağlayacak.


12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı, Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinde 2-5 Nisan 2019 tarihleri arasında ülkelerin savunma-güvenlik endüstrisi temsilcileri ve resmi delegasyonların katılımı ile icra edilecek.


İki yılda bir düzenlenen ve Latin Amerika’nın en büyük ve en önemli savunma fuarı olan LAAD, 2017 yılında 450 uluslararası firma ve 37.000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.


Türkiye, LAAD 2019’a T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde 17 firma ile katılım sağlayacak. Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara yönelik Türk savunma sanayii firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.


Fuar sırasında Türk savunma sanayii firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak. TUSAŞ tarafından üretilen Atak Helikopteri’nin tanıtımı da bu fuarda gerçekleştirilecek. Fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:16
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