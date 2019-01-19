Türk savaş uçaklarının Yunan silahlı kuvvetlerini taciz ettiği iddiası Yunan silahlı kuvvetleri unsurlarının Ege Denizi'nde arama kurtarma çalışması yaptıkları esnada Türk savaş uçaklarınca tehlike yaratacak şekilde taciz edildiğine yönelik iddialar yalanlandı

ANKARA (AA) - Türk savaş uçaklarının, Ege Denizi'nde arama kurtarma çalışması yapan Yunan silahlı kuvvetleri unsurlarını taciz ettiği iddiaları yalanlandı. Alınan bilgiye göre, Yunanistan basınında, Yunan silahlı kuvvetleri unsurlarının Ege Denizi'nde arama kurtarma çalışması yaptıkları esnada Türk savaş uçaklarınca tehlike yaratacak şekilde çok yakından taciz edildiğine yönelik iddialar yer aldı. Güvenlik kaynakları, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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