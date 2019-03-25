Türk savaş uçaklarının "taciz ettiği" iddiası Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti

ANKARA (AA) - Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugünkü faaliyeti sırasında Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığına yönelik iddialar bazı basın yayın organlarında yer aldı. Güvenlik kaynakları, Türk jetlerinin herhangi bir taciz girişiminin olmadığını, uçakların mutat görevlerini icra ettiklerini bildirdi.

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