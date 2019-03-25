Türk savaş uçaklarının "taciz ettiği" iddiası
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti25 Mart 2019 Pazartesi 17:19
ANKARA (AA) - Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugünkü faaliyeti sırasında Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığına yönelik iddialar bazı basın yayın organlarında yer aldı.
Güvenlik kaynakları, Türk jetlerinin herhangi bir taciz girişiminin olmadığını, uçakların mutat görevlerini icra ettiklerini bildirdi.
YORUM YAZ