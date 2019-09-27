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Türk savaş uçakları Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Suriye'ye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." açıklamasında bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 13:38
Türk savaş uçakları Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Suriye'ye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 13:38
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Doğal Kararlılık Harekâtı

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek20 dk önce
    Hani giriyorduk .
  • HAYRETTİN AYKURTHAYRETTİN AYKURT33 dk önce
    fıratın doğusundaki teröristler temizlenmediği sürece ülkemize rahat yok .göstermelik bişeyler değil ABD ye rağmen gereği yapılmalı yoksa bizim ülkemiz parçalanacak.

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