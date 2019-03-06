Türk savaş gemileri Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de müşterek olarak düzenlediği "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi.

TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de müşterek olarak düzenlediği "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi. Mavi Vatan-2019 Tatbikatı çerçevesinde Odessa Limanı'na ulaşan savaş gemileri belirli saatlerde halkın ziyaretine açılacak. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde de 7 liman ziyareti gerçekleştirecek Türk Deniz Kuvvetleri, toplam 40 liman ziyaretiyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atacak. Türk askeri yetkilileri, yurt dışı liman ziyaretlerinin, dostluk ve barışın gelişimine önemli katkı sağladığına işaret ediyor. Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, güven artırıcı önlemler kapsamında, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı deklare edilerek gerçekleştirilen tatbikatlardan birisi olma özelliği taşıyor.

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