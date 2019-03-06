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Türk savaş gemileri Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi

TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de müşterek olarak düzenlediği "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:02
Türk savaş gemileri Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi

 TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de müşterek olarak düzenlediği "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirledi.

Mavi Vatan-2019 Tatbikatı çerçevesinde Odessa Limanı'na ulaşan savaş gemileri belirli saatlerde halkın ziyaretine açılacak.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde de 7 liman ziyareti gerçekleştirecek Türk Deniz Kuvvetleri, toplam 40 liman ziyaretiyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atacak.

Türk askeri yetkilileri, yurt dışı liman ziyaretlerinin, dostluk ve barışın gelişimine önemli katkı sağladığına işaret ediyor.

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, güven artırıcı önlemler kapsamında, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı deklare edilerek gerçekleştirilen tatbikatlardan birisi olma özelliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:02
  1. Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
  2. Ukrayna

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