Türk savaş gemileri Odessa’da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 2 gemi "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna’nın Odessa Limanı’na demirledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 2 gemi "Mavi Vatan-2019 Tatbikatı" kapsamında Ukrayna’nın Odessa Limanı’na demirledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Martı hücumbotu TSK’nın Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de müşterek düzenlediği Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’nın ‘Yurt Dışı Liman Ziyaretleri’ programı kapsamında Odessa Limanı’na demirledi. Limana bugün giriş yapan gemilerin 8 Mart’ta limandan çıkacağı biliniyor. TSK tarafından paylaşılan ‘Yurt Dışı Liman Ziyaretleri’ programı kapsamında Odessa ile birlikte Varna, Köstence, Novorossıysk, Batum, Girne ve Gazimağusa limanlarına da eş zamanlı giriş yapılıp çıkılacağı belirtildi.

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