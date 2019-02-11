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Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde

Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri Pakistan ev sahipliğinde Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilen tatbikatta yer aldı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde

AMAN-2019 Tatbikatı; Pakistan'ın ev sahipliğinde, Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Avustralya, Endonezya, Sri Lanka, Malezya ve Umman'ın katılımıyla, Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda yapılıyor.

Ülkelerin iş birliği

Katılan ülkelerin deniz unsurları arasında iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, barış ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında; su üstü atışları, denizde denetim harekatı, arama kurtarma, deniz haydutluğu ile mücadele eğitimleri ve 12 Şubat 2019'da seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecek.

AMAN tatbikatlarına 2007, 2009, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında da katılım sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, tatbikata TCG Gökçeada Fırkateyni, bir SAS Görev Timi, Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mobil Eğitim Timi (4 SAT personeli ve 6 Amfibi Hücum Timi personeli) ve karargah subayıyla iştirak ediyor.

 

Turgut Reis-3 tatbikatı

AMAN-2019 Tatbikatı'nın ardından Pakistan Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, "TURGUTREİS-3 Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

TCG Gökçeada'nın, AMAN-2019 Tatbikatı'na iştirakinden istifadeyle ikili ilişkilere ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin görünürlüğüne katkı sağlamak amacıyla Port Sudan/ Sudan, Cibuti/Cibuti, Doha/Katar, Manama/Bahreyn, Kuveyt/Kuveyt, Salalah/Umman ve Akabe/Ürdün liman ziyaretleri gerçekleştirilerek, bu ülkelerin Deniz Kuvvetleri unsurları ile ikili deniz eğitimleri yapılacak.

Ayrıca, TCG Gökçeada tarafından Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi, Kuzey Arap Denizi, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda "Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatı" kapsamında Birleşik Görev Kuvveti'ne (CTF-151) destek sağlanacak.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. İngiltere
  4. Çin
  5. Avustralya
  6. Endonezya
  7. Sri Lanka
  8. Malezya

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  • selim ustaselim usta21 dk önce
    helal olsun sana akp. kimsenin hayal edemediklerini siz basardiniz, gurur duyuyorum sizinle

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