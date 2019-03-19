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Türk sanatçı Kırgızistan'da down sendromlu gençlere fotoğrafı sevdirdi

Down sendromlu gençlerin çektiği fotoğraflar, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteğiyle Kırgızistan'da sergilendi

19 Mart 2019 Salı 22:36
Türk sanatçı Kırgızistan'da down sendromlu gençlere fotoğrafı sevdirdi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'nın başkenti Bişkek'te, fotoğraf sanatçısı Fatih Savruk'tan eğitim alan down sendromlu gençlerin çektiği fotoğraflar sergilendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat'ın girişimleri ile Kırgızistan'a gelen fotoğrafçı Savruk, Down Sendromlu Çocukların Ebeveynleri Vakfı'nda 4 ay boyunca 8 down sendromlu gence fotoğrafçılık dersi verdi.

Hayatlarında ilk kez fotoğraf makinesi kullanan gençlerin çektiği farklı temalardaki siyah beyaz ve renkli fotoğraflar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü vesilesiyle Kırgız Milli Kütüphanesi'ndeki Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi'nde, "46+1 Kromozom-Varız ve Gururluyuz" başlığıyla sergilendi.

Çeşitli ülkelerden diplomatların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına, değişik yaş gruplarından down sendromlular ve aileleri katıldı.

Törende, farklı dans türlerinde koreografiler sunan ve fotoğrafları sergilenen gençlere, fotoğraf makinesi, tişört ve bardak hediye edildi.

Vasilika Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'daki down sendromlu gençlerin fotoğrafçılık dersleri sayesinde yeni bir dünya keşfettiklerini söyledi.

Fotoğraf sanatçısı Savruk, proje kapsamında gençlerle 3 bin kare fotoğraf çektiklerini belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Down Sendromlu Çocukların Ebeveynleri Vakfı Başkanı Dina Eşaliyeva, Savruk'un, down sendromlu gençlerin ilgi ve sevgisini çekmeyi başardığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:36
  1. Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür Merkezi

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