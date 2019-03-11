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Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı Saltık, vefatının 2. yıldönümünde anıldı

Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, ölümünün 2.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı Saltık, vefatının 2. yıldönümünde anıldı

Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında anıldı.


Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, vefat edişinin 2. yıldönümünde anıldı. Sevilen sanatçının Güzelce Mezarlığı’nda bulunan kabri başındaki anma törenine ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda hayranı katıldı arkadaşları katıldı.


İl dışında olduğu için anma törenine katılamayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü temsilen konuşan Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış, “Emre hoca sadece ailenin kaybı değil hepimiz için büyük bir kayıp. Emre hoca 40 yıllık siyaset hayatımda tanıdığım en adam gibi adamdı. O bir yoldaştı. O bir sanatçıydı. Türk siyasi hayatında ve Türk sanat hayatında önemli bir kayıp, yeri doldurulamayacak müstesna bir insandı” ifadesini kullandı.



“Bizler için gerçekten çok zor bir olay”


Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Emre Saltık’ın yakın arkadaşı Mustafa Kaçmaz da çok büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Türk Halk Müziği’nde, kendi kültüründe, kendi inancında Dersim’den yola çıkarak Türkiye’nin 81 ilinde sevilen, sayılan, takdir edilen ve iz bırakarak aramızdan genç yaşta ayrılan Emre Saltık hocamızı rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun. Bizler için gerçekten zor bir olay. Genç yaşta hakka yürüyen tüm canlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Türk Halk Müziği’nde bırakmış olduğu izi ifade etmek çok zor. Işıklar içerisinde uyusun” dedi.



"İki yıl oldu hala alışamıyorum”


Emre Saltık’ın eşi Kiraz Saltık ise “Eşimi kaybettiğim günden beri bizleri yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e çok teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman yanımızda oldu. Emre’yi kaybedeli iki yıl oldu hala alışamıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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