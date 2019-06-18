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Türk sanat müziği şarkılarını İngilizce söylediler

Muratpaşa Belediyesi’nin, boş zamanlarını değerlendirmek, yurt dışı seyahatlerini güvenle yapmak, ‘yabancı’ damatlarla, gelinlerle aynı dili konuşmak isteyen kıdemli kent sakinleri için açtığı İngilizce kursu ilk dönem mezunlarını verdi.

18 Haziran 2019 Salı 10:39
Türk sanat müziği şarkılarını İngilizce söylediler

Muratpaşa Belediyesi’nin, boş zamanlarını değerlendirmek, yurt dışı seyahatlerini güvenle yapmak, ‘yabancı’ damatlarla, gelinlerle aynı dili konuşmak isteyen kıdemli kent sakinleri için açtığı İngilizce kursu ilk dönem mezunlarını verdi.Törenle ‘beyaz kurdelelerini’ takan kursiyerler, Türk sanat müziği şarkılarını İngilizce söyledi.


Muratpaşa, Antalya’nın en kalabalık 2’nci ilçesi. Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) rakamlarına göre 495 bin 688’lik nüfusun 68 bin 951’ini 60 yaş ve üzeri kent sakinleri oluşturuyor. Muratpaşa Belediyesi, ilçe nüfusunun yüzde 13.91’ni oluşturan bu yaş grubuna yönelik çalışmalarına 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Parkı’nda ilk Yaşlı Evi’nin açmakla başladı. Yaşlı Evlerine, kısa sürede Fener ve Soğuksu-Bayındır mahallerinde yeni eklendi. Kısa bir süre önce Konuksever Mahallesi’nde yeni bir Yaşlı Evi’nin temelini atılırken 4’üncü Yaşlı Evi, Kızılsaray Mahallesi’nde hizmete açıldı.


Muratpaşa’da 60 yaş ve üzerine nüfusa üyelik sistemiyle hizmet veren Yaşlı Evlerinde yaklaşık 3 ay önce İngilizce kursları da başladı. Kursa, boş zamanlarını daha nitelikli değerlendirmek, yurt dışı seyahatlerini güvenle gerçekleştirmek, geliniyle, damadıyla en azından ortak bir dili konuşmak isteyen 67 kıdemli kent sakini katıldı. Defterlerini kalemlerini alıp büyük bir dikkatle dersleri takip eden kursiyerler, ilk kuru tamamlayarak törenle


‘beyaz kurdele’ taktı. Kızılsaray Mahallesi Yaşlı Evi’nde düzenlenen törende kursiyerler, öğretmenleriyle birlikte sözlerini İngilizce çevirdikleri Türk sanat müziği şarkılarını seslendirdi.


Kursiyerler adına emekli öğretmen Seyhan Akın, “Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evleri sayesinde yaş alanlarımız evlerinden çıktı ve öz güvenlerini yeniden kazandı” dedi. Akın, ‘yaş almış’ Muratpaşa sakinlerine yönelik çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından kursiyerler sertifikalarını alırken öğretmenleri de ilk kurda üstün başarı gösteren öğrencilerine ‘beyaz kurdelelerini’ taktı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:39
  1. sanat

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