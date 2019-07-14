Türk sağlıkçılar, Tanzanya’da 5 bin hastayı tedavi edecek

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da 5 bin hastayı tedavi edecek.

Afrika’nın birçok bölgesine giderek çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), bu kez Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da ağız ve diş sağlığına yönelik yardım faaliyetlerinde bulunmak için harekete geçti. Dernek bünyesindeki doktor ve sağlık personellerinden oluşan 10 kişilik ekip, sağlık organizasyonu kapsamında Tanzanya’ya gitti.

Hedef 5 bin hastaya ulaşmak

Tanzanya’ya gerçekleştirilecek sağlık organizasyonuna ilişkin Tanzanya’ya gitmek üzere geldikleri İstanbul Havalimanı’nda projeye yönelik değerlendirmede bulunan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Kurucu Başkanı Bilgehan Güntekin, “Bugün sağlık ekibimizi Tanzanya Darüsselam’a yolluyoruz. Bu kez sadece diş hekimliği ve ağız sağlığıyla ilgili bir organizasyon. 10 kişilik bir ekip gidiyor. Bunlar içerisinde 6 tane diş hekimi uzman arkadaşlarımız var. Endodonti, Pedodonti, diş radyolojisi ve implantoloji üzerine orada Muhumbili Üniversitesi’yle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacaklar. Aynı zamanda Morogoro bölgesinde saha taraması hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmeler yapacaklar. 28 Temmuz’da döneceğiz. Seyahatimiz 14 gün sürecek. 5 bine yakın hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bize destek olan TİKA’ya ve Tanzanya Büyükelçiliğimize de özellikle teşekkürlerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.

10 kişiden oluşan sağlık ekibi beraberindeki sağlık malzemeleriyle birlikte 14 gün sürecek sağlık organizasyonu için Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’a hareket etti. Dernek Eylül ve Kasım aylarında ise Etiyopya’ya da sağlık organizasyonları düzenleyecek.