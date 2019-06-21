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Türk Sağlık Sendikasından hastanedeki bıçaklanmayla ilgili açıklama

Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde sağlık çalışanlarının bıçaklı saldırıya uğraması sonrasında Türk Sağlık Sendikası Sakarya Şubesinden kınama geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 16:25
Türk Sağlık Sendikasından hastanedeki bıçaklanmayla ilgili açıklama

Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde sağlık çalışanlarının bıçaklı saldırıya uğraması sonrasında Türk Sağlık Sendikası Sakarya Şubesinden kınama geldi. Başkan Yardımcısı Ayyıldız yaptığı açıklamada, “Güvenli çalışma sağlık çalışanlarının hakkıdır”


Röntgen için doktor muayene odasından bir alt kata inen hasta yakınları, röntgen çekilen hasta varken içeri girmek istedi. Röntgen teknisyenleri duruma müdahale edince tartışma çıkmış, hastane çalışanlarına saldıran hasta yakınları M.S. ve A.G. isimli röntgen çalışanını bıçaklamıştı. Hastanede beyaz kod verildi. Bıçaklanan hastane çalışanlarından M.S., daha sonra ambulansla SEAH’a nakledilmişti.



“Sabrımız kalmamıştır”


Türk Sağlık Sendikası Sakarya Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Ayyıldız yaptığı açıklamada, “Sağlıkta şiddet ne yazık ki ülkemizde vahim bir noktaya gelmiştir. Sağlık çalışanlarının hayatına kast edilmesi sıradanlaşmıştır. Toyotasa Hastanesinde yaşanan alçak saldırı bunun en somut örneğidir. Hastanede tomografi çekilmesi gereken bir hastanın röntgenin önünde beklemekte iken çalışan arkadaşlarımız ilgilenmişler ve siz tomografi çektireceksiniz diyerek gidilmesi gereken yeri göstermişlerdir. Sadece yardım etme amacı taşıyan bu niyete karşılık ise hasta yakınlarının saldırmış ve iki arkadaşımız bıçaklanmıştır. Her iki arkadaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu alçakça saldırıyı yapan hakkında en ağır cezanın verilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Bununla birlikte hastane tarafından defalarca istenmesine rağmen hastane polisi görevlendirilmesi yapılmamıştır. Merak ediyoruz bu görevlendirme sağlık çalışanları cinayete kurban gidince mi yapılacaktır. Bu sorumsuzluk ve ihmalin de hesabının sorulmasını bekliyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda en sert önlemler alınmaz ve ağır cezalar verilirse korkarız ki şiddet yerine sağlıkta cinayet haberlerini sıklıkla duymaya başlarız. Bu konuda ciddi adımlar atılmalıdır. Sabrımız kalmamıştır. Güvenli çalışma sağlık çalışanlarının hakkıdır” dedi.



"İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama"


Yaşanan şiddet olayıyla ilgili İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü kınama mesajında, “Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’nde bir hastanın yakını tarafından uygulanan şiddet sonucu iki radyoloji teknisyenimiz yaralanmıştır. Bir personelimiz omzundan diğeri ise sırtından yaralanarak, yumruk darbelerine maruz kalmışlardır. Yapılan tedavi sonucunda her iki personelimizin de sağlık durumu iyidir; sırtından yaralanan personelimizin tedavisi sürmekte ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı sağlık personelimize, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileğiyle Sakarya’dan sağlığa yönelik tüm şiddet olaylarını kınıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:25
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