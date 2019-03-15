0553 313 94 23

Türk Sağlık-Sen’den yemekli kutlama

Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilciliği 14 Mart Tıp Bayramını düzenlediği yemekli etkinlik ile kutladı.

15 Mart 2019 Cuma 15:07
Türk Sağlık-Sen’den yemekli kutlama

Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilciliği 14 Mart Tıp Bayramını düzenlediği yemekli etkinlik ile kutladı.


Nurullah Şentürk Başkanlığı’ndaki Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilciliği tarafından Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemeğe Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Fehmi Türemiş ile sendika üyeleri katıldı.


Yemeğe katılan tüm davetlilere teşekkür eden Türk Sağlık-Sen Salihli Temsilcisi Şentürk, “Türk Sağlık-Senli olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü sendikamız önce ülkem, sonra ilkem diyen bir sendikadır. Böyle bir sendikada sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Türk Sağlık-Sen dik duranların sendikasıdır. Yol arkadaşlarımda bunların hepsi mevcuttur. Cesur ve yürekli insanlarla beraber sendikal faaliyetleri yürütmekten onur ve gurur duymaktayım. İyi ki varsınız” dedi.


Şentürk gecenin düzenlenmesinde katkı sağlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
    1. Kapanan köy yollarının açılması için..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    3. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
    4. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
    5. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
    6. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    7. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    8. Çaycı bıçaklayan şahıslar tutuklandı
    9. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    10. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    11. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    12. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    13. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    14. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    15. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    16. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    17. Yörüklere güneş enerji paneli dağıtıldı
    18. Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan..
    19. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    20. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    21. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    23. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    24. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    25. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    26. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    27. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    28. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    29. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    30. "Filistinlilerin kanının seçim..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!