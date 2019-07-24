Türk Sağlık Sen Çanakkale Şubesinden Rektör Murat’a ziyaret Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Turan Çavdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Turan Çavdar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Murat, Başkan Turan Çavdar’a teşekkür etti. Çavdar da misafirperverliğinden ötürü Rektör Murat’a teşekkür ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

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