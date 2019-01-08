0553 313 94 23

Türk sağlık ekibi Gazze'de

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin gönüllü sağlık ekibi, Filistinli hastalara hizmet vermek amacıyla Gazze'ye geldi

08 Ocak 2019 Salı 17:38
Türk sağlık ekibi Gazze'de

GAZZE (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği'nin gönüllü sağlık ekibi, Filistinli hastalara ameliyat ve tedavi hizmeti vermek amacıyla Gazze'ye geldi.

"Yeryüzü Doktorları Derneği-Türkiye"nin Filistin Proje Sorumlusu Ahmet Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Ocak'a kadar sürmesini planladıkları Filistin ziyareti kapsamında Gazze'de bulunduklarını söyledi.

Türkiye'den gelen gönüllü sağlık ekibinde bir başhekim, ortopedi alanında yetişmiş 3 doktor ve 1 üroloğun yer aldığını ifade eden Çevik, ekibin halihazırda Şifa Hastanesi'nde hastalarla ilgilendiğini ve ameliyatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riş ile bir araya geldiklerini ve verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Çevik, "Örneğin, pediatri gibi belirli bir alana odaklanıp buradaki ekipler ve Sağlık Bakanlığıyla irtibat kurmayı, o alanla ilgili vakaları incelemeyi sonrasında da belirli aralıklarla Türkiye'den uzman doktorlarımızı buraya getirmeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde buradaki doktorların da Türkiye'de eğitim almalarını, böylece yetkinliklerini artırmayı ve buradaki hastalara daha faydalı olmalarını hedefliyoruz." dedi.

Cuma sabahı Gazze'den ayrılmayı planladıklarını ve Batı Şeria'da tarafında da bazı çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Çevik, "Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir ofis açmayı planlıyoruz. Mobil sağlık hizmetleri oluşturma hedefimiz var." diye konuştu.

Çevik, Filistin'deki ofislerinde 31 kişinin çalıştığını belirterek, "Burada başarılı çalışkan atak bir ekibimizin olması, Gazze'de ve Filistin'de daha fazla insana faydalı olabilmek adına bizi ümitvar kılıyor." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:38
  1. Gazze
  2. Yeryüzü Doktorları Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası
    1. Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis..
    2. Tokat'ta yarın okullar tatil mi? Tokat..
    3. Sirkeyi evde yapmak çok kolay
    4. Bitlis'te okullar tatil mi son dakika
    5. Giresun'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    6. Düzce yarın okullar tatil mi son dakika
    7. Türk sağlık ekibi Gazze'de
    8. Öldürdükleri kişiyi halıya sarıp..
    9. Fahrettin Altun: "Suriye Kürtleri ile..
    10. Gemide kalp krizi geçiren genç..
    11. Buca Belediyesinde TİS sevinci
    12. Türk ve Amerikan heyetleri bir araya..
    13. Bir ilde daha okullar tatil edildi!
    14. GÜNCELLEME - Anne ve babasını öldüren..
    15. YPG/PKK Deyrizor'da binlerce aileyi..
    16. Beştepe'den John Bolton açıklaması
    17. Havada elektrik bizde yorgunluk
    18. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    19. OSB alanında dinamit patlatıldı,..
    20. AK Parti Balıkesir ilçe belediye..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'