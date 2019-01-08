Türk sağlık ekibi Gazze'de

GAZZE (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği'nin gönüllü sağlık ekibi, Filistinli hastalara ameliyat ve tedavi hizmeti vermek amacıyla Gazze'ye geldi.

"Yeryüzü Doktorları Derneği-Türkiye"nin Filistin Proje Sorumlusu Ahmet Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Ocak'a kadar sürmesini planladıkları Filistin ziyareti kapsamında Gazze'de bulunduklarını söyledi.

Türkiye'den gelen gönüllü sağlık ekibinde bir başhekim, ortopedi alanında yetişmiş 3 doktor ve 1 üroloğun yer aldığını ifade eden Çevik, ekibin halihazırda Şifa Hastanesi'nde hastalarla ilgilendiğini ve ameliyatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu er-Riş ile bir araya geldiklerini ve verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Çevik, "Örneğin, pediatri gibi belirli bir alana odaklanıp buradaki ekipler ve Sağlık Bakanlığıyla irtibat kurmayı, o alanla ilgili vakaları incelemeyi sonrasında da belirli aralıklarla Türkiye'den uzman doktorlarımızı buraya getirmeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde buradaki doktorların da Türkiye'de eğitim almalarını, böylece yetkinliklerini artırmayı ve buradaki hastalara daha faydalı olmalarını hedefliyoruz." dedi.

Cuma sabahı Gazze'den ayrılmayı planladıklarını ve Batı Şeria'da tarafında da bazı çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Çevik, "Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir ofis açmayı planlıyoruz. Mobil sağlık hizmetleri oluşturma hedefimiz var." diye konuştu.

Çevik, Filistin'deki ofislerinde 31 kişinin çalıştığını belirterek, "Burada başarılı çalışkan atak bir ekibimizin olması, Gazze'de ve Filistin'de daha fazla insana faydalı olabilmek adına bizi ümitvar kılıyor." ifadesini kullandı.