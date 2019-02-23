Türk-Sağlık Başkanı Nevzat Kurt:

Sağlık Kırşehir Şube Başkanı Nevzat Kurt, hasta, ameliyat ve tedavilerde artış yaşanmasına rağmen döner sermayelerin düştüğünü ve çalışan kazanacak mantığının çalışanla alakasının olmadığını söyledi.

Açık ve eksiklerin çalışanın döner sermayesi ile kapatılmaya çalışıldığını ileri süren sendika başkanı Kurt, “Nerede bir açık veya eksik varsa bunu çalışanındöner sermayesi ile kapatılmaya çalışıldığı rahatsız edici bir durum yaşanmaktadır. Sorun adeta bir yara halini almıştır. Performansa dayalı döner sermaye sisteminin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Bakanlıktan sistemin köklü bir şekilde değiştirilmesini istedik. Çalışanların sistemin merkezine alınmasını talep ettik" dedi.

Çalışanların döner sermaye noktasında sabrının kalmadığını belirten Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptığımız görüşmelerde bu konuda yönetmelik çalışması yaptıklarını ifade etmişlerdi.Fakat aradan aylar geçmesine rağmen hala bu konuda somut bir adım atılmamıştır. Çalışanların artık sabrı kalmamıştır. Çünkü her hastaneden döner sermaye ek ödemeleri ile ilgili olarak çalışanların feryadı yükselmektedir.Performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri neredeyse sıfırlanmıştır. Çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmişlerdir."