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Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5. toplantısı

Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar:-“Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi var ve ilişkilerimiz çok boyutlu”

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun 5. toplantısı

ST.PETERSBURG (AA) - Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye ve Rusya’nın bulunduğu coğrafyada belirleyici devletler olduğunu söyledi.

Çonkar ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova, Tavriçeskiy Sarayı’nda düzenlenen forumun 5. toplantısı devam ederken basına açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde Toplumsal Forum olarak yakalanan ivme ve geleceğe dair projeksiyonunun memnuniyet verici olduğunu belirten Çonkar, forumun iki ülke halkları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini arttırmak ve toplumları birbirine yaklaştıracak gündemler üzerinde çalışma görevi olduğunu anımsattı.

Çonkar, “Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi var ve ilişkilerimiz çok boyutlu. Aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bulunduğumuz coğrafyanın kaderinde önemli ve belirleyici iki ülkeyiz.” dedi.

Mitrofanova ise, Türk ve Rus toplumları arasında ilişkiyi daha da artırmak için pek çok projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Türk gazeteciler ile Rus gazeteciler arasında iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını da anlatan Mitrofanova, Türk gazetecilere Rusya’da, Rus gazetecilere ise Türkiye’de özel programlar düzenlendiğini aktardı. Mitrofanova, “Gazeteciler arasında iş birliğini birbirimizi daha iyi anlamak için ve ikili ilişkilerin daha iyiye ulaşması için artırıyoruz. Bu tür temasları başarılı ve gerekli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:33
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