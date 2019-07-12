Türk-Rus Toplumsal Forumu toplantısı sona erdi

ST. PETERSBURG (AA) - Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, "Türkiye ve Rusya arasında gelişmekte olan siyasi ve stratejik boyuttaki ilişkileri, toplumsal, kültürel, beşeri boyutta destekleyen, tahkim eden bu forumun çalışmaları, önümüzdeki süreçte hem halklarımızı kaynaştıracak hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kalıcı temellere oturmasını sağlayacaktır." dedi.

Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumunun 5'inci toplantısının kapanışının ardından, forumun Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova ile ortak basın açıklaması yaptı.

Ahmet Berat Çonkar, forumun hem kapsamı hem içeriğinin ciddi anlamda genişlediğini, kalitesinin de yükseldiğini belirterek, pek çok farklı alanda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar her alanda gerçekleştirilen projeleri devam ettireceklerini ve bunlara yeni projeler ekleyeceklerini dile getiren Çonkar, "Bir sonraki foruma kadar toplumumuza, insanımıza dokunan aktiviteler gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

St. Petersburg'da yapılan bu toplantının ciddi plan ve gayret neticesinde kapsamlı çalışmalara imkan verdiğini söyleyen Çonkar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Rusya arasında gelişmekte olan siyasi ve stratejik boyuttaki ilişkileri, toplumsal, kültürel, beşeri boyutta destekleyen, tahkim eden bu forumun çalışmaları, önümüzdeki süreçte hem halklarımızı kaynaştıracak hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kalıcı temellere oturmasını sağlayacaktır."

Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu 6'ıncı toplantısını gelecek yıl haziran ya da eylül ayında İstanbul'da yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

- Karşılıklı kültürel faaliyetler düzenlenecek

Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı Mitrofanova da forum sırasında çok verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini, 10 komitede 250 kişinin çalıştığını ifade etti.

Mitrofanova, eğitim ve bilim komitesine bu yıl çok aktif katılım sağlandığını, üniversiteler arasında çok sayıda iş birliği anlaşmasının imzalandığını dile getirdi.

Toplantı sonrasında alınan kararlar kapsamında, 2020 ve 2021'de İstanbul, Moskova ve St. Petersburg'da karşılıklı konserler düzenlenmesi planlanıyor.

Dostluk maçlarına yönelik çalışmaların yapıldığı komite toplantılarında, Rusya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Rusya'ya turizm potansiyelini artırmak ve çeşitlendirmek için pazarda bilinmeyen bölgelere yönelik karşılıklı çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

3. Rektörler Çalıştayı'nın bu yılın sonunda İstanbul'da düzenlenmesi yönünde çalışmaların başlatıldığı toplantıda, her iki ülkeden kıdemli gazetecilerin belirli dönemlerde bir araya getirilmesine yönelik planlama yapıldı.