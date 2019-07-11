Türk-Rus Toplumsal Forumu 5. Toplantısı başladı

ST. PETERSBURG (AA) - Türk-Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve derinleşmesini hedef alan sınamaların, yakın iletişim ile üstesinden gelindiğini söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 5. Toplantısı, Tavriçeskiy Sarayı'nda başladı.

Forumun açılışı öncesinde Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova ile ikili görüşme yaptı.

Forumun açılış töreninde konuşan Çonkar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, bu ilişkinin artık çok boyutlu hale geldiğini ifade etti.

Çonkar, "Türkiye ve Rusya, bulunduğu coğrafyada bölgenin kaderini belirleyici olan ülkeler idi ve bugün de öyledir." dedi.

Rusya'nın, Türkiye'nin çok değerli bir ortağı olduğunu ve siyasi ilişkilerin ileri seviyede ilerlediğini kaydeden Çonkar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yoğun temasları sayesinde ilişkilerde üst düzey iradenin ortaya konulduğunu ifade etti.

Çonkar, "Özellikle üst düzey siyasi iradenin karşılıklı olarak ortaya koyduğu tutum, ortak çıkarlarımızın gelişmesine, ortaklık bilincinin oluşmasına, iş birliğimizin gelişmesine imkan vermektedir." diye konuştu.

Enerji, savunma ve güvenlik alanında iş birlikleri ile iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini ve çok boyutlu hale geldiğini anlatan Çonkar, "Bölgesel ve uluslararası konularda birlikte inisiyatif alıyoruz. İlişkilerimizin gelişmesini ve derinleşmesini hedef alan çok önemli sınamalara karşı sağduyulu tutumumuz ve yakın iletişimimiz ile başarılı bir performans ortaya koyuyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin, Rusya ve Türkiye arasındaki büyük potansiyelin gerçekleştirilebilmesinin önünü açtığı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Evliliklerin ve karşılıklı artan turizmin, iki toplum arasındaki etkileşimi arttırdığına işaret eden Çonkar, "Serbest vize rejiminin yürürlüğe girmemesi, ilişkilerimizin ulaştığı noktaya ve yakaladığımız ivmeye gerçekten yakışmıyor. Vize muafiyetini yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz daha çok ivme kazanacaktır. Aynı zamanda ülkemizden Rusya'ya turizm amaçlı ziyaretlerin sayısının da 3-4 kat aratacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Rus Toplumsal Forumu Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Mitrofanova da Putin ve Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekerek, bu doğrultuda toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi için pek çok etkinliğin yapıldığını ifade etti.

Mitrofanova, "Türkiye ile ulaştığımız ilişkinin başarısını mutlaka güçlendirmemiz ve geliştirmemiz lazım. Bu ilişkileri, insani ve sosyal alanlarda daha da geliştirmemiz lazım." dedi.

Toplumsal forum olarak 2020 ve 2021 yıllarının çalışmalarına başladıklarını kaydeden Mitrofanova, gelecek yıl Türkiye-Rusya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılını kutlayacaklarını dile getirdi.

Taraflar arasındaki ilişkilerin, esasında çok daha eskiye dayandığına işaret eden Mitrofanova, 1920'de Rusya'dan Türkiye'ye diplomatik ilişkilerin kurulması için gönderilen mektubun, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun başlangıcı olarak kabul edildiğini anlattı.

Mitrofanova, Rusya ile Türkiye arasında 1921'de imzalanan dostluk ve kardeşlik anlaşmasının, 2021'de 100. yılını dolduracak olması nedeniyle de önemli etkinlikler planlandığını dile getirdi ve her iki ülkenin liderlerinin kabul etmesi halinde, 2021'i "Rusya-Türkiye Karşılıklı Tarih Yılı" ilan etmek istediklerini bildirdi.

Karşılıklı diyaloğun, çok kutuplu dünyaya geçiş aşamasında kaosa düşmeden tüm ülkelerin katılımıyla mümkün olabileceğini söyleyen Mitrofanova, "Rusya ve Türkiye, iki Avrasya devleti olarak ülkeler arasındaki diyalog faaliyetlerine ve adaletli yeni dünya yapısının kurulmasına katkıda bulunabilir." dedi.

Toplantının açılış töreninde Forumun Türk Kanadı Genel Sekreteri Ender Arat, Rus Kanadı Genel Sekreteri Sergey Markov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da birer konuşma yaptı.

Forum, 13 Temmuz'da sona erecek.