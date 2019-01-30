Türk-Rus Kültür Yılı'nı Erdoğan ve Putin'in açması planlanıyor

MOSKOVA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, “2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı” kapsamında çok sayıda hazırlık yapıldığını belirterek, “Kültür yılının açılışını da Türk ve Rus devlet başkanlarının katılımıyla Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Dursun, Moskova’daki Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen sergi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Rusya arasında 2019'un kültürel ve turizm açısından yoğunlaştırılmış bir yıl olacağını vurgulayan Dursun, “Bu senenin farkı çok farklı alanlarda, iki taraflı, kültürel bir rüzgar esecek.” diye konuştu.

Rusların Türkiye’ye ağırlıklı olarak turistik amaçlı geldiklerine işaret eden Dursun, “Bu sefer daha çok kültürel amaçlı etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Türkiye’nin Antalya’nın yanı sıra kültürel özelliği olan şehirlerini de tanıtmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kültür yılı kapsamında 8 Nisan’da Moskova’da bulunan Bolşoy Tiyatrosu'nda önemli bir etkinlik yapılacağını açıklayan Dursun, “Kültür yılının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Galada, Troya Operası sahnelenecek.” şeklinde konuştu.

Son dönemde, Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi zirvelerin dünyada konuşulduğunu anımsatan Dursun, “Troya ve opera üzerinde bir buluşma da gerçekten güzel olur ve dünyaya da örnek olur.” dedi.