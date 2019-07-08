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Türk-Rum dostluğunun pekiştiği köy: Zeytinliköy

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinliköy’de Türk ve Rum vatandaşlar uzun yıllardır bir arada dostça yaşıyor, köylüler özel günlerini bir arada kutluyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
Türk-Rum dostluğunun pekiştiği köy: Zeytinliköy

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinliköy’de Türk ve Rum vatandaşlar uzun yıllardır bir arada dostça yaşıyor, köylüler özel günlerini bir arada kutluyor.


Adadaki yaklaşık 300 Rum vatandaşın önemli bir kısmı Zeytinliköy’de kalıyor. Yaz sezonunun başlamasıyla köylerine gelen Rumların çoğu burada hem tatil hem de işletmecilik yapıyor. Köyde Rumlara ait ilkokul, kilise ve dernekler de bulunuyor. Yıllardır Rumlarla aynı köyü paylaşan Türk vatandaşlar da şu ana kadar kendileri ile ilgili hiçbir problem yaşamadıklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdiler.



“Hepimiz, dostuz, arkadaşız”


Zeytinliköy’de yaklaşık 3 yıldır bir butik otel işleten ve köydeki yaşam hakkında bilgiler veren Sema Usta, çok huzurlu, mutlu ve dostça bir ortamda, hoşgörü içinde yaşadıklarını belirterek, "Çünkü Zeytinliköy, adanın çok özel bir köyü. Yaz olduğu zaman, Zeytinliköy’den dünyanın dört bir yanına dağılan insanlar buraya toplanıp geliyorlar. Sanki küçük bir dünya ülkesi oluyoruz burada. Her dilden, her dinden çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Rumlar 3-4 yıl önce buraya bir ilkokul açtırmıştı. Orada anaokul ve ilkokul öğrencileri var. Kiliselerinde düzenli olarak ibadetlerini yapıyorlar. Rum derneği var. Akşamları birlikte olup, hoşça zaman geçiriyorlar. Onların düğünleri, mevlitleri olduğunda beni de çağırırlar. Benim gibi diğer Türk işletmecileri de çağırırlar. Hepimiz dostuz, arkadaşız. Sürekli olarak bizlere gelen arkadaşlarımız var. Yemek tarifleri alırız birbirimizden, yaparız. Bazen birlikte otururuz, güzel zaman geçiririz. Kendi yemeklerimizden birbirimize karışık olarak ikram ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
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