Türk robotik takımından Houston’da büyük başarı

Dünyanın en prestijli robotik turnuvasında büyük başarı elde eden Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı Integra 3646, 8 bin takımın yarıştığı turnuvada en iyi ilk 3 takımdan biri olarak Türkiye’yi dünya arenasında gururla temsil etti.

Bu yıl ‘Uzay’ konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler.

FRC’ün dünyanın en büyük STEM organizasyonu olduğunu ve robotları öğrenmek için kullanılan bir oluşum olduğunu söyleyen Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız, “4 yaş grubundan lise sona kadar öğrencileri, güncel disiplinler ile uğraştıracak şekilde onlara STEM alanında, mühendislik alanında ileri götürmeye çalışan bir topluluk FRC Vakfı. Biz bu vakfın 2 tane robotik turnuvasını hem okulumuzda hem müfredatta uyguluyor diğer yandan turnuvalarına katılıyoruz. Bir tanesi Türkiye’de Bilim Kahramanları tarafından yürütülen bir çalışma bir diğeri ise 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı FRC diye tabir edilen FIRST Robotics Competition , en son ödülleri alıp ülkemize gururla döndüğümüz turnuva” dedi.

Okullarının özel bir müfredatı olduğunu ifade eden Yıldız, “Fen lisesinin yapması gereken her işi olduğu gibi yapıyoruz. Buna ek olarak üniversitelerin 1 ve 2’inci sınıflarında görülen ek dersler veriyoruz. Örneğin; Bilim Tarihi, bilgisayar destekli çizim modelleri, bilgisayar programlama lisanı gibi. Genel seçimleri öğrenciler kendi aralarında yapıyorlar. Ancak herkes bu müfredattaki dersleri biliyor. Özel ilgi alanı mekanik olan kişi ben robotun mekanik kısmı ile ilgileneceğim diyor. İlgi alanı yazılımla alakalı olan kişi ise yazılıma geçiyor. Bunun gibi öğrenciler ilgili oldukları alanlarda kendilerine iş alanı seçiyor” ifadelerini kullandı.

‘’8 bin takım arasında dünyanın en iyi ilk 3 takımından biri olduk’’

Bu işe başladıklarında Türkiye’de 12, 13 takım olduklarını söyleyen Yıldız, “Şuan 550 takımız. Bununla da gurur duyuyoruz. FRC’de yine aynı şekilde başladığımız 2 veya 3 takım vardı. Bu sene Türkiye’deki turnuvada 80’in üzerinde okul var. Yurt dışında ülkemizi temsil eden 16 tane takım olduk. Bunu yaymak istiyoruz. Hedefimiz çok büyük. İlk 500’ de markalarımız olsun. Bizimde bir ürünümüz olsun. Çocuklara üretimle ilgili, katma değerle ilgili, bir şeyi başka bir şeye çevirmeyi öğretelim ve bunu mümkünse daha fazla kişiye yaptıralım istiyoruz.

Dünyanın 3 takımından biri seçildik, bu müthiş bir olay. Şampiyonluk ödülü anlamına geliyor bu. Yarışmada ki diğer takımlara bizi gösteriyorlar bakın örnek takım diyorlar. Bu bizi çok gururlandırıyor bu kurumun bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Çok büyük başarılar elde ettik”

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesinde rol alan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi aynı zamanda ‘Bahçeşehir Integra’ takımının tanıtım kısmında yer alan Rana Özer, “Turnuvanın 2 kısmı var. Robot ve proje kısmı. Turnuvada robot yapmak yetmiyor. Jürilerin merak ettiği kısım 5 sene boyunca bilimi, STEM’i, teknolojiyi kitlelere yaymak için ne gibi projeler yaptığımız. Biz birçok proje gerçekleştirdik ve senelerdir çalışıyoruz. Çok büyük başarılar elde ettik ve daha da iyisini yapacağımıza eminim” dedi.

Takım olarak hedeflerini yükselttiklerini, projelerini daha da büyük kitlelere ulaştırmak istediklerini vurgulayan Özer, “Kişisel hedefim ise Tıp Doktoru olmak. Burada robotikte öğrendiğim bilgileri biyoloji ile entegre edip büyük başarılar elde etmek istiyorum” şeklinde konuştu.