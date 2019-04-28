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Türk robotik takımı, insansız hava araçlarında da iddialı

Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da 8 bin takım arasında dünyanın en iyi ilk 3 takımından biri olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı Integra 3646, insansız hava araçları konusunda da iddialı- Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve Integra 3646 mentoru Tolga Yıldız:- "İnsansız hava araçları son zamanlarda gündeme gelse de biz bu araçlarla ilgili 12 yıldır ders veriyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyisiyiz ve iyi bir tecrübeye sahibiz. Bu bağlamda model uçaklar ürettik. Ürettiğimiz bu model uçaklar, tek yönlü olarak 140 kilometre gidebiliyor"- Integra 3646 üyesi Elif Tuncel:- "Amerika'daki robotik takımlarda mentor sayısı daha fazla ve bazı takımlar çalışmalarını NASA kampüsünde gerçekleştiriyor. Çok geniş imkanlara sahip takımlar olmasına rağmen yarışmada bu takımlardan daha başarılı olduk"

28 Nisan 2019 Pazar 11:07
Türk robotik takımı, insansız hava araçlarında da iddialı

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK/ERGİN GARİP - Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve Integra 3646 mentörü Tolga Yıldız, robot teknolojileri alanında iyi bir eğitim verdiklerini belirterek, "İnsansız hava araçları son zamanlarda gündeme gelse de biz bu araçlarla ilgili 12 yıldır ders veriyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyisiyiz ve iyi bir tecrübeye sahibiz. Bu bağlamda model uçaklar ürettik. Ürettiğimiz bu model uçaklar, tek yönlü olarak 140 kilometre gidebiliyor." dedi.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı Integra 3646, ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da (FRC) dünyanın en iyi 3 takımından biri oldu.

First Vakfı tarafından 1992'den bu yana düzenlenen ve bu yıl "Uzay" temasıyla gerçekleştirilen FRC'ye bu yıl 8 bin takım katılırken, 17 kişilik Integra 3646'nın 12'si kızlardan oluştu. #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin her alanda başarılı olabileceğini ortaya koyan Integra 3646, temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargo yerleştirmenin hedeflendiği yarışmada, Galileo Division Şampiyonluğu'nu da kazandı. Integra 3646 ayrıca, yarışmanın Einstein Field kısmında Türkiye'yi temsil eden ilk Türk takımı oldu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve Integra 3646 mentoru Tolga Yıldız, şampiyonluk dönüşü AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası robot yarışmalarında Türk takımı olarak kendilerini kabul ettirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu Integra 3646 robotik takımının, FRC'nin favorisi olarak değerlendirildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Integra 3646, oluşturulduğu 2011'den bu yana uluslararası robot yarışmalarında önemli başarılar elde etti. Geçmiş yıllarda takımda görev alan öğrenciler, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerine devam etti. Örneğin, insansız hava araçları son zamanlarda gündeme gelse de biz bu araçlarla ilgili 12 yıldır ders veriyoruz. Bayraktar'ın desteğiyle insansız hava araçlarıyla ilgili bu eğitimleri verme imkanı bulduk. Bu alanda Türkiye'nin en iyisiyiz ve iyi bir tecrübeye sahibiz. Bu bağlamda model uçaklar ürettik ve bu uçakları 4 liraya mal ediyoruz. Ürettiğimiz bu model uçaklar tek yönlü olarak 140 kilometre gidebiliyor."


- "NASA'da çalışmalarını yürüten takımlardan daha başarılı olduk"


Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi ve Integra 3646 üyesi Baran Özçağin de ürettikleri robotun her aşamasının okulda kendileri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk olarak tasarım programı aracılığıyla robotun mekanizmalarını çizdiklerini, ardından prototip oluşturduklarını aktaran Özçağin, "Bu sayede robotun çalışıp çalışmadığını ve girdiğimiz verilerin doğruluğunu test ediyoruz. Bu aşamaları tamamladıktan sonra metal olarak robotun parçalarını üretiyor ve son halini oluşturmak üzere montajını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi ve Integra 3646 üyesi Elif Tuncel ise Amerika'daki robotik takımlarda mentor sayısının daha fazla olduğuna ve bazı takımların çalışmalarını NASA kampüsünde gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Tuncel, çok geniş imkanlara sahip takımlar olmasına rağmen yarışmada bu takımlardan daha başarılı olduklarına işaret ederek, bundan mutluluk duyduklarını dile getirdi.


- "Endüstri 4.0 standartlarına sahip tasarım programları kullandık"


Robotun yazılım geliştirilme sürecinde görev alan 16 yaşındaki Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi ve Integra 3646 üyesi Alkım Ekin Argüz de endüstriyel seviyede kontrol sistemine ve otonom özelliklere sahip bir robot geliştirdiklerini anlattı.

Okulun hazırlık döneminden itibaren yazılım dersleri aldığını belirten Argüz, katıldıkları robot yarışmaları sayesinde okulda öğrendiklerini pratiğe dökme şansı bulduklarını kaydetti.

Robotun mekanik tasarımının geliştirilmesine katkı sağlayan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi ve Integra 3646 üyesi Kuzey Yıldız, robotun üretiminde Endüstri 4.0 standartlarına sahip tasarım programlarını kullandıklarını, ekibin ortak çalışmasıyla ortaya güzel bir ürün çıktığını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:07
  1. Integra-3646
  2. İnsansız Hava Aracı
  3. Robot
  4. Türk robotik takımı

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