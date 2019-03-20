"Türk Ressamlar" seminerleri 22 Mart'ta başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin başlattığı "Sanatın Süper Kısa Serüveni" seminerleri kapsamında, Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan, Türk ressamları anlatacak

İSTANBUL (AA) - Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan, "Türk Ressamlar" seminerlerinde her cuma sanatseverlerle bir araya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin geçen sene aralık ayında başlattığı "Sanatın Süper Kısa Serüveni" seminerleri, "Türk Ressamlar" başlığıyla devam ediyor. Seri kapsamında gerçekleştirilecek seminerler, 22 Mart Cuma günü başlayacak, her cuma Atatürk Kitaplığı Konferans Salonu'nda 18.30-20.30 saatleri arasında yapılacak. Samed Karagöz ve İsmail Erdoğan tarafından verilecek seminerlerde, sırasıyla Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Malik Aksel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin_Dino">Abidin Dino ve Erol Akyavaş'ın sanatçı kişilikleri, dönemlerinin sanat anlayışları ve bugüne yansımaları ele alınacak.

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