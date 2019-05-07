Türk ressamdan, silahlı saldırıda ölen Amerikalı gazeteci anısına sergi

NEW YORK (AA) - Türk ressam Ziya Gürel, ABD'de geçen yıl bir yerel gazeteye düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yuman gazeteci Wendi Winters'ın anısına hitaben sergi açtı. Gürel, ABD'deki üçüncü kişisel sergisi, "İstanbul and Beyond (İstanbul ve Ötesi)" adlı sergisini ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Annapolis Belediye binasında açtı. Sergi, geçen yıl ABD'de Capital Gazette'ye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Wendi Winters'a ithaf edildi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğunu İstanbul'da geçiren Winters, Türkiye sevgisiyle tanınıyordu. Winters'ın vefatının ardından külleri, vasiyeti üzerine Emirgan Parkı'na serpilmişti. Gürel'in sergisi 30 Haziran'a kadar hafta içi her gün ziyaret edilebilecek.

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