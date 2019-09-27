Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren oldu! Selva Eren kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olduğu Türk Reasürans AŞ resmen kuruldu. Şirketin başına ise genel müdür olarak Selva Eren atandı. Selva Eren kimdir? Selva Eren kaç yaşında ve nereli? İşte Selva Eren'in hayatı...

Selva Eren kimdir?

Selva Eren, Temiz Enerji Ajansı'na 2017'de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. 2009 yılından bu yana sigorta sektöründe olup, Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş.'nin sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Firma, Türkiye'nin önde gelen gruplarına ait enerji yatırımlarının, yurtdışından reasürans desteği sağlamak suretiyle, sigorta ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda, tesislerin risk analizlerinin de yapılarak, gerekli iyileştirmelerin yerine getirilmesinde takipçi rolü de üstlenmektedir. 2003 – 2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de yerleşik olan tekstil firmalarının ürünlerini toptan ve perakende olmak üzere dört farklı eyalette pazarlama faaliyetini yürütmüştür. Tüm Kuzey Amerika'da Türkiye'nin önde gelen markalarının resmi distribütörlüğünü üstlenmiştir. 2003 – 2004 yıllarında ABD, Los Angeles, American Express şirketinde hesap denetmeni olarak görev yapmıştır.