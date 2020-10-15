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Korona Virüs Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun
Korona Virüs

Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yeni tip koronavirüs belirtilerinden biri olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:58:00 -
Türk profesörden kritik uyarı: Bu belirti varsa direk hastaneye koşun

Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin tek başına korona virüs belirtisi olabileceği iddiasında bulundu. Prof. Dr. Şanlı, “Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var. Korona virüs kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek baş dönmesi ve denge bozukluğuna neden oluyor” dedi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yan bulgular olmadan korona virüs belirtisi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şanlı, "Çin’de, Avrupa ve Amerika’da yapılan son çalışmalarda farklı şikâyetlerle gelen hastalar da oluyor. Bu durumu özellikle vurgulamak gerekir. Bunlardan en önemlisi bizim açımızdan baş dönmesidir. Kulak aynı zamanda denge organıdır ve kulak patolojilerinde hastalarda şiddetli baş dönmeleri, bulantı ve kusmalar olabilir. Bir korona virüs hastası ateşi, burun akıntısı, öksürüğü olmadan sadece baş dönmesiyle başvurabiliyor. Bu açıdan gözden kaçırmamak gerekir" diye konuştu.

Korona virüs hastalarının Kulak Burun Boğaz bölümüne çok sık başvuru yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Şanlı, "Genelde bu belirtiler ateş, öksürük, nefes darlığı şeklinde görülüyor. Korona virüs grip, nezle yapan virüsler gibi aynı belirtileri yapıyor. Bu hastalar bize burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısıyla birlikte herhangi bir nezle hastası gibi başvurabiliyor. Korona virüs kana karışabiliyor, beyin dokusuna geçebiliyor ve sinir dokusunu da seven bir virüs. Direkt sinire yayılabiliyor. Belirtiler arasında koku alamama söz konusu. Koku ve tat alma bozukluğu tamamen sinir sistemi etkilemesinden kaynaklanıyor ve bu koku merkezi yoluyla da beyne geçiyor.

"Denge siniri virüs tarafından istila ediliyor"

Aynı şekilde kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek denge bozukluğuna neden oluyor. Sinir sistemine afinitesi (çekim gücü) var. Vestibüler nörit (denge sinir iltihabı) dediğimiz bir hastalık var. Bu da nörolojik bir hastalıktır. Denge siniri virüs tarafından istila ediliyor ve bu şekilde baş dönmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Virüsün kulakla el teması ile geçmediğini, kan yoluyla vücuda geçerek sinir hücrelerini sardığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlı, bu tür vakalara rastlandığına dikkat çekerek, "Çin’de 78 yaşında bir hasta direkt baş dönmesiyle hastaneye başvurmuş. Bulantı, kusma, dengesizlik ve işitme kaybı görülmüş. Bu hastaya yapılan test ise pozitif çıkmış. Ateş, baş ağrısı gibi başka hiçbir belirti gözükmemiş. Yine İspanya’da 20 yaşında bir genç hasta da aynı şekilde şiddetli baş dönmeleri, kulaklarda dolgunluk hissi ve işitme kaybı ortaya çıkmış. Grip hastalarında da baş dönmesiyle birlikte ani işitme kaybı görürüz. Bu durum korona virüs için de geçerli. Bu konuda henüz çok yaygın yayınlar yok. Bunu bir mesaj olarak halkımıza iletmekte yarar var. Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var." dedi.

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