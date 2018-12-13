Türk profesör Gençay Kolombiya'da bir haftadır kayıp

BOGOTA (AA) - Kolombiya polisi, bir haftadır kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Ramazan Gençay ile son olarak birlikte görüldüğü kişiyi arıyor.



Kolombiya'nın Medellin kentinde 6 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan ve aynı zamanda Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.



Kolombiyalı makamlar nezdinde konuyu takip eden Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, polisin Gençay ile en son görülen kişiyi tespit ettiği ve bu kişiyi aramaya devam ettiği bilgisini AA muhabiri ile paylaştı.



Prof. Dr. Gençay, 28 Kasım'da, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finanslar Araştırmalar Merkezi'nde vereceği seminer için Medellin kentine gelmiş, seminerin ardından bir süre daha kentte kalmaya karar vermişti.



Ailesinin Ramazan Gençay'dan haber alınamaması üzerine yaptığı girişimlerin ardından, Gençay'ın en son 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğü tespit edilmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı tespit edilmişti.