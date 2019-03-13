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Türk profesör, Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi

ODTÜ'den Prof. M. Bilge Demirköz, Dünya Ekonomik Forumu tarafından başlatılan Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi

13 Mart 2019 Çarşamba 16:47
Türk profesör, Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi

BRÜKSEL (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. M. Bilge Demirköz,Dünya Ekonomik Forumu'nun Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi.

Lisans ve yüksek lisans dereceleri için MIT ve Oxford gibi önde gelen üniversitelerde eğitim gören ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin (TABİP) bilim kurulu üyesi olan ODTÜ öğretim görevlisi Demirköz, Genç Küresel Liderler Forumu'na seçildi.

Astro-parçacık alanında uzmanlaşan Demirköz, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü Barselona (IFAE) ve Cambridge Üniversitesinde çalıştı. Yurt dışında ATLAS deneyi için silikon parçacık dedektörleri ve veri analizi üzerinde ve uzaydaki AMS-02 deneyinde çalışan Demirköz, Türkiye'yi CERN'e ve uluslararası bilimsel çevreye yaklaştırmayı ve dünya barışının yararına istikrarlı ve sürdürülebilir araştırma iş birlikleri kurmayı amaçlıyor.

Hali hazırda Türkiye'de CERN iş birliğiyle uzay radyasyonu araştırmaları için bir proton radyasyonu test altyapısı kuran Demirköz'ün ekibi 5 mühendis, 6 fizikçi, 2 tekniker, 2 idari personel ve lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyor.

Yunus Emre Enstitüsünün Bilim Diplomasisi programının başlamasına yardımcı olan Prof. Demirköz'ün, CERN'de "L'Oreal-UNESCO Bilim İnsanları için Uluslararası Kadınlar için Uluslararası Yükselen Yetenek Bursu" da dahil olmak üzere birçok ödülü bulunuyor.

- Dünya Ekonomik Forumu

Dünyanın önde gelen siyaset, iş dünyası ve diğer liderlerini küresel, bölgesel ve sanayi gündemlerini şekillendirmek üzere, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 1971'de kurulan Dünya Ekonomik Forumu, her yıl Genç Küresel Liderler Forumu'na yaklaşık 100-150 yeni üye seçiyor.

Genç Küresel Liderler Forumu farklı, dinamik ve dünya çapında temsili liderleri, dünyadaki olumlu değişimi yönlendirecek vizyon ve cesaret ile bir topluluk oluşturma misyonuyla bir araya getiren beş yıllık bir liderlik programı olarak tanımlanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:47
  1. Dünya Ekonomik Forumu
  2. Genç Küresel Liderler Forumu
  3. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melahat Bilge Demirköz
  4. tabip

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