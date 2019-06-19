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Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı

Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda, 12 ton esrar ele geçirildi- Operasyonda, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:40
Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı

ANKARA (AA) - Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 kişilik mürettebat tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemide uyuşturucu bulunduğu istihbaratını, İtalya ve İspanya'daki muhataplarına iletti.

Bunun üzerine, İtalya ve İspanya kolluk birimlerince Cezayir açıklarındaki Moldova bayraklı "ELG" isimli gemide yapılan aramada, 12 ton esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 8 kişilik gemi mürettebatı tutuklandı.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:40
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
  4. Türk polisinin istihbaratı 12 ton uyuşturucu yakalattı
  5. uyuşturucu

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