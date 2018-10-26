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Terörist bulamayan PKK, çocukları tehditle dağa çıkarıyor

Terör örgütü PKK, TSK karşısında çaresiz!.. Yeni terörist bulamayan örgüt, tehditlerle çocukları dağa kaçırıyor.

26 Ekim 2018 Cuma 16:42
Terörist bulamayan PKK, çocukları tehditle dağa çıkarıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla büyük darbe alan bölücü terör örgütü PKK, küçük yaştaki çocukları kandırarak veya tehdit yoluyla dağa kaçırıyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, TSK'nın başarılı operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, yeni elaman bulmakta zorluk yaşıyor. 

Dağa çıkmaya zorluyor

Emniyet raporlarına göre önceki yıllara kıyasla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden örgüte katılan kişi sayısı yok denecek kadar azalırken terör örgütünün küçük çocukları tehditle dağa çıkmaya zorladığı belirlendi.    

Terör örgütü tarafından kandırılmaya çalışılan "Z.Ö" isimli çocuk, emniyet birimlerine verdiği ifadede "Y.Y" isimli kadının kendisine örgüt propagandası yaptığını ve bölgede düzenlenecek şenliklere gelmesini istediğini anlattı.

Ölüm tehdidi

Y.Y'nin kendisini örgütün kamplarına göndereceğini, gelmemesi durumunda ailesini tek tek öldürmekle tehdit ettiğini belirten Z.Ö, polise sığınarak yardım talebinde bulundu.

Metina'dan kaçtı

Yine ​terör örgütü PKK/KCK tarafından zorla kaçırılan ve sonrasında emniyet birimlerine teslim olan "A.Y" isimli çocuk da ifadesinde örgütün iç yüzünü deşifre etti.

Kasabada katıldığı festivalde arkadaşlarıyla çadırda kaldıklarını, gece ellerinde uzun namlulu silah bulunan ve yüzleri kapalı 2 kişi ile daha önce kendisini döven Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H ) yapılanmasında görevli kişilerin kendisini kaçırdığını anlatan A.Y,  4 teröristin bulunduğu araca bindirildiğini söyledi.

Araçta yaşları 12 ile 18 arasında değişen başka çocukların da bulunduğunu, birlikte Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına götürüldüklerini belirten A.Y, ifadesinde 3 gün sonra kamptan kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:42
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