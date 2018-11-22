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Türk polisinden FBI ile ortak siber çalışma: 1 kişi gözaltında

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:48
Türk polisinden FBI ile ortak siber çalışma: 1 kişi gözaltında

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak bir çalışma yürüttü.

Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. (25) Samsun'da gözaltına alındı.

Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D.'nin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:48
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