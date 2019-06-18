Türk polisinden Bosna Hersek'te eğitim

SARAYBOSNA (AA) - Türk polisince, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Önemli Kişileri Koruma" konulu eğitim programı düzenledi.

Türk emniyet uzmanlarınca, Bosna Hersek Polis Güçleri Müdürlüğü birimlerinde görevli personele yönelik 10-18 Haziran'da düzenlenen eğitim programını tamamlayan 19 polis için başkentte tören düzenlendi.

Saraybosna Emniyet Müdürlüğündeki programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin güvenlik alanında da en üst düzeyde devam ettiğini vurgulayarak, "Güvenlik konusu Bosna Hersek ve Balkanlar'ın istikrarı açısından son derece önemli. Bunun yansımalarının görüleceği alan da eğitim konusu." dedi.

Taraflar arasındaki güvenlik ve polis birimlerinin karşılıklı bilgi aktarımı ve tecrübe paylaşımının bu yıl da devam ettiğini söyleyen Koç, "Türkiye'den gelen eğitimciler Bosna Hersek'te bir hafta süren eğitim çerçevesinde protokol kişilerinin güvenliğiyle ilgili eğitimi başarıyla tamamladı. İki ülkenin gösterdiği yakın iş birliğinin polis birimlerine de yansıması bizleri son derece mutlu ediyor, zira güvenlik birimleri bu istikrarın teminatı." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Polis Güçleri Müdürü Mirsad Vilic de eğitimlerin gelecek dönemde de devam edeceğine işaret ederek, bu tarz eğitimlerin tecrübe aktarımı noktasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan Almir Seta ise hem pratik hem de teorik eğitimin verildiğini ifade ederek, "22 yıldır polis olarak görev yapıyorum. Öğrenmenin yılı veya zamanı yoktur. Bu eğitim benim için oldukça önemliydi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan 19 polise sertifikaları verildi.



