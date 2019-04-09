0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti- Bakan Soylu:- "Polisimiz hakikaten çok zor çalışma şartlarından bugüne geldi. 12 saat çalışıp 12 saat dinlenirken 'gıkı' çıkmayan arkadaşlarımıza minnettarız, müteşekkiriz. Onu çok daha iyi çalışma şartlarına taşımak bizim görevimizdir"

09 Nisan 2019 Salı 20:11
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Soylu, makam odasının girişinde karşıladığı emniyetin çeşitli birimlerinden personelin, Polis Haftası'nı kutladı.

Kabulde konuşan Soylu, Türk Polis Teşkilatının nice yıllara erişmesi temennisinde bulunarak emniyet teşkilatının başarısıyla gurur duyduklarını vurguladı.

Emniyet Teşkilatının, Türkiye'nin en güvenilir ilk üç kurumu arasında yer aldığına işaret eden Soylu, teşkilatın, bir polisin nasıl olması gerektiğini dünyaya göstermesinin de ayrı bir övünç kaynağı olduğuna değindi.

- "Daha iyi çalışma şartlarına taşımak görevimiz"

Süleyman Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Polisimiz hakikaten çok zor çalışma şartlarından bugüne geldi. 12 saat çalışıp 12 saat dinlenirken 'gıkı' çıkmayan arkadaşlarımıza minnettarız, müteşekkiriz. Onu çok daha iyi çalışma şartlarına taşımak bizim görevimizdir. Bizim polisimizin elbisesi, arabası, motoru, ayakkabısı, çalışma şartları en iyi olacak. Türkiye'nin tamamında 8 saat çalışıp 24 saat dinlenecek çalışma saatine geçtiğimiz andan itibaren inanıyorum ki polis teşkilatımızın ortaya koyduğu verimlilik kat be kat daha artacak, milletimiz de memnuniyetini ifade edecektir çünkü yaptığımız iş direkt vatandaşımızın hayatına tesir etmektedir."

Bakan Soylu ayrıca "Türk Polis Teşkilatına geçtiğimiz seçim maratonunda demokrasinin tesisi için oynadığı rol konusunda teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Soylu, polisin, 15 Temmuz darbe girişimini engellemede kahramanlık hikayesi yazdığını belirterek, bu mücadelesiyle Türkiye'ye kirli ellerin bulaşmasını engellediğini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu'daki huzurun sağlanmasında polisin önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Soylu, jandarma, sahil güvenlik ve Mehmetçik ile yürütülen koordinasyonun, tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu, bunun da sonuçlara olumlu olarak yansıdığını vurguladı.

- "Desteğinizin artarak devamını istirham ediyoruz"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşkilata vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür etti.

Teşkilatın ihtiyaçları ve talepleri olduğuna işaret eden Uzunkaya, "Önümüzdeki yıllarda bu çalışma şartlarının, özlük haklarının, diğer sorunlarının bugünkünden çok daha iyi noktalara gelmesinde bugüne kadar vermiş olduğunuz öncü desteğinizin artarak devamını teşkilatımız adına Bakanımız olarak sizlerden istirham ediyoruz. O desteği sağlayacağınıza da inanıyoruz." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:11
  1. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. kabul
  4. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda’da
    1. Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı..
    2. Emet’te ev yangını
    3. 2. Lig takımı Fenerbahçeli yıldızın..
    4. Mali'de kano battı: 10 ölü
    5. New York'ta kızamık salgını
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da..
    7. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör..
    8. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    9. Millilerden 2’si altın 4 madalya
    10. Savcı Sayan'dan CHP'li belediye..
    11. Türkiye ile Katar arasında kritik..
    12. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    14. Alanyaspor’da Malatyaspor maçı..
    15. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    16. AB-Çin Zirvesi
    17. Gaziantep için yağış ve dolu uyarısı
    18. Filistinli tutuklularla dayanışma için..
    19. Yer: Sultangazi! Kurye aracından yarım..
    20. Helal Turizmin Alanya’daki yükselen..
    21. Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün..
    22. "Umarım Karabükspor bu mücadeleyi..
    23. Putperest Hindular, inek eti sattığı..
    24. Karısını ve kayınvalidesini öldüren..
    25. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    26. Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı
    27. BM, Meksika'ya Ulusal Muhafız..
    28. Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü
    29. GÜNCELLEME - Manisa'da tarım..
    30. Amasya'da kermes çadırı rüzgar..
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer