Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü Malatya’da düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Özdemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, anıta çelenk bırakıldı. Saygı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, daha sonra İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal anıt şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Urhal, “Büyük önder Atatürk, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzeninin korunmasında, halkımızın huzur ve güvenliğinin temininde önemli görevler üstlenen, mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatımızın 174. Yıldönümünde manevi huzurunda bulunmaktayız.Teşkilatımız, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen ülkemizin huzur ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. Türk Polis Teşkilatının kurulduğunda buyana sürekli devletin ve millettin yanında olduğunu belirten Urhal, "Kurulduğu günden bu yana devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek, şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız; bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir. Bu anlamlı günde, ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyetine ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz" şeklinde konuştu.