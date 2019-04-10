0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:39
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü Malatya’da düzenlenen törenle kutlandı.


Atatürk Anıtı’nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Özdemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, anıta çelenk bırakıldı. Saygı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, daha sonra İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal anıt şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Urhal, “Büyük önder Atatürk, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyetinin anayasal düzeninin korunmasında, halkımızın huzur ve güvenliğinin temininde önemli görevler üstlenen, mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatımızın 174. Yıldönümünde manevi huzurunda bulunmaktayız.Teşkilatımız, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen ülkemizin huzur ve güvenini sağlama ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmiş ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı. Türk Polis Teşkilatının kurulduğunda buyana sürekli devletin ve millettin yanında olduğunu belirten Urhal, "Kurulduğu günden bu yana devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetler karşısında devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna gerektiğinde canını feda ederek, şehit olmayı yüce paye sayan Türk Polis Teşkilatımız; bu kutsal görevi, bundan sonra da aynı inanç ve özveriyle yerine getirecektir. Bu anlamlı günde, ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyetine ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek terör örgütleri ile suç örgütlerine karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimize söz veriyor, bu vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ralli sezonu Ege'de açılacak
    1. Ralli sezonu Ege'de açılacak
    2. “Büyük Göç” hayran bıraktı
    3. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu..
    4. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, New..
    5. Tufanbeyli’den Türkiye ikincisi çıktı
    6. Polis haftası etkinlikleri
    7. Derslerini çöp toplayarak işlediler
    8. Yıldız: “3600 ek göstergenin bir an..
    9. Mardin’de 10 Nisan Polis Haftası..
    10. Kumluca’da seracılık festivali..
    11. "Laf atma" cinayetine 5 müebbet
    12. Teknik lise öğrencileri SANKO..
    13. Siirt’te 75 bekçi göreve başladı
    14. 20 yıldır Parkinsondu, 5 yıldır..
    15. Sumbas Kaymakamı Orhan’dan muhtarlarla..
    16. Meteorolojiden Bitlis için kuvvetli..
    17. Kaybolan ve özel halk otobüsüne binen..
    18. Türk Polis Teşkilatı 174 yaşında
    19. Köse millet bahçesinde millet ile iç..
    20. Oltu’daPolis Günü kutlandı
    21. Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun..
    22. Dünya Robotik Şampiyonası
    23. Duygusal yıpranma ’kırık kalp..
    24. Jandarmadan kan bağışına destek
    25. Sınıra askeri sevkıyat devam ediyor
    26. Sosyal medya bağımlılığına dikkat
    27. Yunak’ta öğrencilerden polise ziyaret
    28. "Cinsel işlev bozukluğu parkinson..
    29. QNB Finans Varlık faaliyetlerine başladı
    30. İstanbul Havalimanı 23 ilin nüfusunu..
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu