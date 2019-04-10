0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekun giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir"- "174 yıldır ışıldayan bu yıldızda verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Cenabıhak hepsinden razı olsun. Yıldızımız hiç sönmesin. Türk polisinin doğum günü kutlu olsun"

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:09
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekun giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"174 yıldır ışıldamak kolay değil. Bir yıldız olsanız bile... Aşina olduğumuz, bazen en zor anlarımızda görünce rahatladığımız, bir polis aracının veya bir üniformanın üstündeki o yıldız, bugün yeni yaşını kutluyor." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Kökleri 2000 yıllık medeniyet tarihimizin derinliklerine uzanan ve 10 Nisan 1845'te çağın gereklerine uygun şekilde tanzim edilerek kurulan Polis Teşkilatımız, kadim devlet geleneğimizin en önemli sembollerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Ülke içindeki görevlerinin yanı sıra coğrafyamızın da getirisi olan birtakım tehditler, Türk Polis Teşkilatı'nın sorumluluklarını dünya ortalamasının üzerine çıkarmaktadır. Küresel terör, düzensiz göç, uluslararası uyuşturucu ticareti gibi sınır aşan suçlarla verdiği mücadele, bu teşkilatı sadece bize ait değil, dünyaya ait de bir görev ifa eden benzersiz bir konuma getirmektedir."

- "Kendini yenileyebilme kabiliyeti Türk Polis Teşkilatı'nın yumuşak gücüdür"

Suç ve suçlu kavramlarının büyük bir değişim geçirdiğini, sadece teknik, beşeri ve teknolojik kabiliyetler noktasında değil, polislik anlayışı olarak da kendini yenileyebilme kabiliyetinin Türk Polis Teşkilatı'nın önemli bir yumuşak gücü olduğunu belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplum Destekli Polislik, Proaktif Polislik, Çarşı ve Mahalle Bekçilik Uygulamasının Yeniden İhyası gibi adımların yanı sıra polisi vatandaşla tek bir dokunuş kadar yakınlaştıran UYUMA, KADES gibi dijital teknolojilerin başarılı kullanım örnekleri, 'Öncelik Yayaların' diyerek trafik güvenliğinde attığımız devrim niteliğindeki adımlar, Türk Polisi'nin maziye takılıp kalmadığının, bilakis elini geleceğe uzatan ve çağı yakalayan anlayışının getirisidir.

15 Temmuz ihanetine başarıyla karşı koyduktan sonra özellikle bütün güvenlik risklerimize karşı topyekun giriştiğimiz mücadelede, bütün teşkilatımız canla başla gayret göstermiş; başta terör olmak üzere, uyuşturucu, trafik, asayiş, siber güvenlik, organize suçlar gibi pek çok suç türünde milletimize umut veren, huzur ve güvenliği tesis eden önemli saha sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen tüm başarıların altında ise bu teşkilatı oluşturan tüm arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti; medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda, verdiğimiz her şehidimizin, her gazimizin, bu teşkilata emeği geçen her arkadaşımızın canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Cenabıhak hepsinden razı olsun. Yıldızımız hiç sönmesin. Türk polisinin doğum günü kutlu olsun."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 09:09
  1. emniyet
  2. İçişleri Bakanı
  3. polis
  4. Polis Haftası
  5. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeniden seçim" ihtimali İmamoğlu'nu korkuttu! "Hazırlıklıyız, ama..."
    1. "Yeniden seçim" ihtimali İmamoğlu'nu..
    2. Bakan Soylu’dan Türk Polis Teşkilatı..
    3. Serbest piyasada döviz fiyatları
    4. ( Özel )İstanbul trafiğini çözecek..
    5. Yurt içi piyasalar, ekonominin yeni..
    6. Konya'da sağlık çalışanının..
    7. Ahmet Aydın’dan 10 Nisan Polis Bayramı..
    8. Erkekleri akciğer ve prostat,..
    9. (Özel) Motosiklet sürücüsünün aracın..
    10. ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
    11. Geleceğin baş pehlivanları mindere..
    12. Aydın Ekonomi Kulübü, İl Jandarma..
    13. (Özel) Geçerli oy, geçersiz oy..
    14. Kadın sürücü korkuttu
    15. (Özel) Nişantaşı’nda binanın çatısına..
    16. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun..
    17. Mardin merkezli 11 ilde ’ankesörlü..
    18. ÖSYM 2019 KPSS lisans başvuruları ne..
    19. Türk ve Yunan heyetleri Atina'da..
    20. (Özel Haber) Ekmeklerini tandırdan..
    21. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    22. Başkan Sekmen’den Polis Haftası mesajı
    23. PKK'ya ait bomba düzeneği bulundu!
    24. (Özel) İstanbul’da kadın sürücünün..
    25. Yazar Tonguç, Adanalı okurlarıyla..
    26. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri..
    27. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    28. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Sinoplu..
    29. Şırnak'ta patlayıcı yapımında..
    30. GÜNDEM / 10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz
    Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini isteyeceğiz