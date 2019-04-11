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Seçim 2019 Sayfası

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Türk Polis Teşkilatının 174.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:06
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle ilçede görev yapan polisler onuruna yemek verdi.


Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Uçar, “Devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini de halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Polis Teşkilatımızın 174. yılında, ilçemizdeki huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.


Yemeğin ardından, kaymakamlık binasında belge töreni düzenlendi. Törende Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün ve Tuşba ilçesinde görev yapan polis memurlarına görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Meral Uçar tarafından "Üstün Başarı Belgesi" verildi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:06
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