HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde valilik önünde başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti. Emniyet Müdürü Dilberoğlu, daha sonra beraberindeki şube müdürleri ve polis elbisesi giyen çocuklarla Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, tebrikleri kabul ederek, üniformalı çocuklarla yakından ilgilenerek, oyuncak hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen kurban kesimi töreni ise, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün okuduğu dualar eşliğinde başladı. Emniyette düzenlenen kokteylde konuşan Vali İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü ülke olarak hep birlikte kutladıklarını söyledi. Vali Akbıyık, “Kahramanca Hakkari’de verilen başarılar sonucunda vatandaşı ile birlikte, devletimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız huzur içerisinde görev ifa ediyor. İnşallah bu huzur ve güven ortamının bundan sonrada devam edeceğini diliyoruz. Polisimiz iyiliğin dostu, kötülerin düşmanıdır” dedi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkan Yardımcısı Metin Karaman, emniyet şube müdürleri, kurum amirleri ve polis eşleri katıldı.