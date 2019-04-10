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Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:17
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.


Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Programda konuşan Kaymakam Kendüzler, “Polis teşkilatımız köklü bir kurumdur. Gerek insan kalitesi bakımından, gerek araç gereç bakımından, gerekse teknoloji bakımından her zaman kendini geliştirerek bugün dünyanın sayılı polis teşkilatları arasında yerini almıştır. Şehirlerde görev yapan emniyet teşkilatımız, nüfusun artmasıyla daha çok insana hizmet vermeye başlamıştır ve suç oranları daha da değişmiştir. Teşkilatımız da buna göre kendini geliştirmiştir" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ise, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Şanla, şerefle 174 yılı geride bırakan teşkilatımız, sadece ülkemizde değil ülkemiz dışında da saygı kazanmıştır. Emniyet teşkilatı toplumda huzur ve güveni sağlama, can ve mal güvenliğini koruma gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevi yerine getirirken; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Şunun bilinmesini isteriz ki ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan her türlü saldırıda şer odakları, karşılarında bizleri bulacaktır ve asla hain emellerine ulaşamayacaklardır. Biz de vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve güven duygusu ile Yüksekova’da huzur ve güveni sağlamanın mutluluğu içerindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:17
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